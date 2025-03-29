Mersin'de Yaralı Ebabil Kuşu Koruma Altına Alındı - Son Dakika
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Mersin'de Yaralı Ebabil Kuşu Koruma Altına Alındı

Yaralı bir Ebabil kuşu, Mersin'de koruma altına alındı ve tedavi için ilgili ekiplerine teslim edildi.

29.03.2025 13:48
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Yaralı ve bitkin bulunan Ebabil kuşu koruma altına alındı

MERSİN - Mersin'de Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri endemik türlerden Ebabil ( Apus Apus) kuşunu bitkin ve yaralı halde bularak koruma altına alınmasını sağladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı ekipler, kent genelinde yaralı ve yardıma muhtaç göç hayvanlarını kurtarmak ve tedavi etmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Bu çerçevede yapılan arama tarama faaliyetlerinde merkez Yenişehir ilçesi sınırlarında otoyol üst kısmı kırsal alanda Ebabil kuşunu yaralı ve bitkin halde buldu. Dikkatli bir şekilde ele alınan kuş, ilk tıbbi müdahalesi ekipler tarafından yapıldı. Daha sonra Ebabil kuşu tedavisinin devamı amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Yaralı Ebabil Kuşu Koruma Altına Alındı - Son Dakika

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