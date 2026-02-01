Mersin'de Ara Tatil Etkinliklerle Renklendi

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iki hafta boyunca düzenlediği etkinlikler, öğrencilerin ara tatili verimli ve keyifli geçirmesini sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde çocukların yarıyıl tatilini bilimle geçirmesini sağlamak amacıyla ücretsiz "Kış Okulu" uygulaması hayata geçirildi. Tatil döneminin nitelikli, öğretici ve eğlenceli geçmesine aracı olan Mercan, program boyunca çeşitli atölye ve etkinlikleri katılımcılarla buluşturdu.

"Keşfet, öğren ve üret!" diyerek yola çıkan merkez; "Kış Okulu" boyunca genç beyinlere çeşitli etkinliklerle çevre bilincini de aşıladı. Mercan Kış Okulu'nda yarıyıl tatili boyunca deniz canlıları, iklim ve çevre, astronomi, fen bilimleri ve 3D modelleme olmak üzere beş farklı alan, çeşitli atölyelerde çocuklarla buluşturuldu. Yoğun katılımın olduğu atölyelerde çocuklar bilim ve teknolojiyle tanışırken, yaratıcılıklarını geliştirmek için de fırsatlar yakaladı.

Minikler trafik kurallarını eğlenerek öğrendi

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı hizmet veren Trafik Park da yarıyıl tatilinde çocukların akınına uğrayan mekanlardan oldu. Trafik Park'ta trafik kurallarını uygulamalı olarak deneyimleyen minikler, aynı zamanda eğlencenin de tadını çıkardı. 450 metrekarelik alanda çim tepeleri ile zenginleştirilen Trafik Park; trafik sürüş parkurunun yanı sıra çeşitli etkinliklerle de miniklerin ilgisini çekti. Aileler ise ücretsiz sunulan Trafik Park eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirdi. 5–12 yaş arası çocuklara akülü araçlarla sürüş imkanı sunulan parkta, minikler trafik kurallarını eğlenerek öğrendi.

Yarıyıl tatilinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "MBB Eğitim ve Öğretimi Destekleme LGS Kurs Merkezleri Bilgi Yarışması" da yer aldı. Yarışmaya Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin il genelindeki 21 kurs merkezinde LGS'ye hazırlanan 66 öğrenci katıldı.

"Türkiye'nin ve dünyanın geleceği sizsiniz"

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de gençlerin yarışma heyecanına ortak oldu. Seçer, "Hepimizin sesi gür çıksın. Hepimiz duygularımızı ve düşüncelerimizi ifade edelim, fikirlerimizi özgürce konuşalım. Demokrasi ve özgürlük budur. Türkiye'nin ve dünyanın geleceği sizsiniz. Bizim yarınlara dair tüm beklentilerimiz sizin üzerinizden. Daha güzel, barış ve kardeşlik dolu, savaşların olmadığı bir dünyayı, siz gençler gerçekleştireceksiniz. Onun için sizlerin üzerine titriyoruz" dedi.

Çocuklar yarıyıl tatilinde tiyatroya doydu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri yarıyıl tatilinde kültür ve sanat etkinlikleri ile de buluşturdu. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Çocuklar İçin Yarıyıl Tiyatro Şenliği", yarıyıl tatilinde çocuklara keyifli anlar yaşattı. Tiyatro Şenliği kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sevilen çocuk oyunları, beş gün boyunca Kongre ve Sergi Sarayı'nda minik izleyicilerle buluştu. Ücretsiz Tiyatro Şenliği kapsamında "İki Bavul Dolusu", "Bisküvi Adam", "Gökkuşağı'nın Altında" ve "Dünya'nın Eski Zamanlarında" adlı oyunlar, küçüklerin beğenisine sunuldu. Çocuklara karne hediyesi olan tüm oyunlar ücretsiz olarak sahnelendi.

Tarsus Doğa Parkı, yarıyıl tatilinde en çok ziyaret edilen yerlerden birisi oldu

Yarıyıl tatilinde, karnelerini alan binlerce öğrenciyi ağırlayan en önemli yerlerden biri de Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı oldu. Çocuklar Tarsus Doğa Parkı'nda hayvanları yakından gözlemlerken, aileler doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı. Ara tatil süresince havaların soğuk olmasına rağmen binlerce öğrencinin ziyaret ettiği park; ailelerin ve çocukların doğayla ve hayvanlarla etkileşimde bulunabildiği bir ortam sunuyor.