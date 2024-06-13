Mersin'de Yediemin Otoparkından Çalınan Minibüsler Yakalandı

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MERSİN'de yediemin otoparkından kapalı kasa 2 minibüsü çekiciyle çalan 2 şüpheli, araçları Adana'ya götürürken yakalandı.

Mersin'de bir yediemin otoparkının bekçisi, kapalı kasa 2 minibüsün çalındığını fark etti. Bekçinin durumu polise bildirmesi ile Mersin ve Adana'da yapılan kapsamlı kamera çalışması sonucunda şüphelilerin F.Ö. ve F.Ö. olduğu belirlendi. Şüpheliler çaldıkları araçlarla birlikte otobandan Adana'ya giderken ekipler tarafından yakalandı. Emniyette sorgulanan F.Ö. ve F.Ö., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.