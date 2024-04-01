Mersin\'de yerel seçimlerde CHP adayı Vahap Seçer önde

ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 09.51 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 59.51, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 31.03 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Mersin'deki sandıkların yüzde 99,9'u açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Vahap Seçer oyların yüzde 59.51'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 31.03'ünü aldı.
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinden Adıyaman merkeze düzenlenen 35 kilometrelik yürüyüşte uyuşturucuyla mücadele için pankartlar açıldı. Yürüyüş sonunda Adıyaman merkezde basın açıklaması yapıldı. Uyuşturucuyla mücadelede tüm kurum ve kuruluşların işbirliği içerisinde olması gerektiği vurgulandı.
Beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavi gören oyuncu Kadir İnanır, durumunun iyiye gitmesi sonrası yoğun bakımdan çıkarıldı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili yapılan açıklamada, tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini ve rehabilitasyon sürecinin uzun bir süreç olduğunu belirtti.
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın resmi olmayan verilerine göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy ile seçimi kazandı. AKP adayı Murat Kurum yüzde 39,59'da kaldı. İtiraz süreleri ise belirlendi.
Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 127 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 2 bin 834 kişi ve 56 araç sorgulandı. Ayrıca, faili meçhul 6 hırsızlık olayının aydınlatıldığı çalışmalarda, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra belde belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin adayı Ersan Çölgeçen, kesin olmayan sonuçlara göre kazandı. Çölgeçen, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek, beldenin gelişimi ve kalkınması için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonun devrilmesine neden oldu. Kazada yaralanan sürücü, dron ile görüntülendi. Olay yerine gelen vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası güvenlik amacıyla alternatif bir güzergah açıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan anne ile iki çocuğu, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde derede akıntıya kapılarak kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cesedi, 11 gün sonra bulundu. Çalışmaların 11'inci gününde akıntıya kapılan çocuğun cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP Bursa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazandı. CHP'nin adayı Mustafa Bozbey Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. CHP ayrıca ilçe sayısını da artırdı.
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