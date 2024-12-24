Mersin'de Yılbaşı Pazarı Coşkusu Başladı - Son Dakika
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Mersin'de Yılbaşı Pazarı Coşkusu Başladı

Mersin\'de Yılbaşı Pazarı Coşkusu Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği Yılbaşı Pazarı, yeni yıl heyecanını şehre taşırken, vatandaşlar çeşitli etkinlikler ve stantlarla dolu bu alandan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

24.12.2024 09:49  Güncelleme: 10:05
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Özgecan Aslan Barış Meydanı'na kurduğu Yılbaşı Pazarı ile şehri yeni yıl heyecanı sardı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ve Yılbaşı Pazarı'nda yeni yıl temalı hediyelik eşyaların satıldığı stantların yanı sıra yiyecek ve içecek stantları da bulunuyor. Alana kurulan büyük çam ağacı ile atlıkarınca da hem vatandaşlardan hem de çocuklardan yoğun ilgi görüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin farklı lokasyonlarına yeni yıl temasıyla kurulan stantların yanı sıra Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki Yılbaşı Pazarı da vatandaşlara 2025 heyecanını yaşatıyor. Kurulan sahnede danslar, interaktif oyunlar ve mini konserler veriliyor. 31 Aralık'a kadar açık olacak olan pazarda her gün farklı bir yerel sanatçı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sahne alacak.

"Çok hoşumuza gitti, ne ararsan var"

Pazarı ziyaret eden vatandaşlar, Yılbaşı Pazarı'nın kendilerini çok heyecanlandırdığını ifade ederek, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Belgin Dayı: "Harika, muhteşem. Herkese hayırlı, uğurlu, bol şanslı ve kazançlı bir yıl diliyorum."

-Ayşe Rüveyde Duru: "Muhteşem, çok güzel olmuş. Geldim geleli geziyorum. Ayaklarım ağrıdı, yine de çıkamıyorum buradan. Çok hoşumuza gitti, ne ararsan var. Her şey çok güzel. Vahap Başkanımız olduğu müddetçe, Mersin muhteşem."

-Fatoş Turgay: "Tam bir yılbaşı köyü olmuş. Her şey rengarenk. Yılbaşı ruhunu aldık. Hatta şu anda 'yılbaşı kıyafeti giyseydik keşke' diyorum. O derece keyifli, güzel bir ortam."

-Rüzgar Güneş: "Gayet güzel gidiyor. Yeni ürünlerimiz geldiği için ilgi de yoğun. O yüzden mutluyuz. Yeni yılda barış, kadınlar için daha fazla ayrıcalık ve mutluluk diliyorum. Çünkü son yıllarda hem kadınlar hem çocuklar çok üzülüyor. Bize, daha mutlu seneler diliyorum."

-Sabahat Küçük: "İlk defa geliyorum. Mükemmel. Öncelikle belediye başkanımızı gerçekten tebrik ediyorum. İhtiyacı olan birçok insana dokunuyor. Onu çok seviyoruz. İlk geldiğimiz dönemden şu ana kadar da yardımlarını kesmedi. O'nun gibi güzel insanlar daha da çoğalsın."

-Maria Süheyla Çiçek: "Burada Yılbaşı Pazarı olduğunu duyunca hemen geldim. Bizim orada Noel çok meşhurdur, benim de en sevdiğim bayram olduğu için hemen buraya koştum. Çoktandır böyle bir hava almıyordum. Buraya gelmek içimi huzurla doldurdu. Bunun gibi etkinliklerin olması muhteşem bir şey. 2025'in hepimize güzel enerjiler getirmesini umuyorum. Umarım hepimiz için sağlıklı, güzel, huzurlu, mutlu bir yıl olur."

-Oğuzhan Sarıcıoğlu: "Pazarı çok beğendim, gayet çeşitli. Annemle birlikte geldik, yemek yedik. Şu anda geziyor ve inceliyoruz. Mersin için güzel oldu."

- Abdullah Özbek: "Çocuklar atlıkarıncaya bindiler, çok beğendiler. Güzel, geniş bir alana sahip. Sahilde ve yiyecek, içecek bölümünün olması artı bir avantaj. Güzel bir atmosfer olmuş."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Yılbaşı Pazarı Coşkusu Başladı - Son Dakika

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