 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 7 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 7 Ölü, 30 Yaralı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Mersin\'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 7 Ölü, 30 Yaralı
16.01.2024 - 05:37,  Güncelleme: 05:39
Abone Ol

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Mersin- Antalya Karayolu ilçe çıkışında meydana geldi. Dilmenler Mardin Seyahat'a ait sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Otobüste sıkışan yolcular, itfaiye erleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla Mersin'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Jandarma, Aydıncık, İtfaiye, Mersin, Yaralanma, Soruşturma, Trafik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 7 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika


00:25
Irak'ın Erbil kentinde İran Devrim Muhafızları, ABD üssüne füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi Irak'ın Erbil kentinde İran Devrim Muhafızları, ABD üssüne füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi
00:09
Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
23:48
Aden Körfezi'nde füzeyle yük gemisi vuran Husiler, ABD ve İngiltere'yi tehdit etti Aden Körfezi'nde füzeyle yük gemisi vuran Husiler, ABD ve İngiltere'yi tehdit etti
23:33
Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15
Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04
Okan Buruk iptal edilen golü yorumladı: Bir tek Türkiye'de verilmez Okan Buruk iptal edilen golü yorumladı: Bir tek Türkiye'de verilmez
22:57
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19
Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler

Son Dakika
00:25 Irak'ın Erbil kentinde İran Devrim Muhafızları, ABD üssüne füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi
00:09 Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
23:48 Aden Körfezi'nde füzeyle yük gemisi vuran Husiler, ABD ve İngiltere'yi tehdit etti
23:33 Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15 Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04 Okan Buruk iptal edilen golü yorumladı: Bir tek Türkiye'de verilmez
22:57 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19 Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler
21:40 Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15 Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 06:45:04. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 7 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement