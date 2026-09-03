Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Şüpheliler H.B, S.B, G.Ö. ve S.Ç'nin gözaltına alındığı operasyonda, bir miktar kokain, 210 gram sentetik uyuşturucu ve 392 sentetik ecza ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.B, G.Ö. ve S.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.