Mersin'den Onkoloji Hastası Çocuklara Yeni Yıl Hediyesi

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, onkoloji bölümünde yatılı tedavi gören çocuklar için 'Onkoloji Hastası Çocuklara Paket Projesi'ni başlattı. 'Büyük Kalpler İçin Destek Kutusu' sloganıyla başlatılan proje kapsamında hazırlanan hediye kutuları, 2025 yılının ilk hediyesi olarak çocuklara dağıtıldı.

Yeni yıla hastanede girmek zorunda kalan kanser hastası çocuklar ve onlara refakat eden aileleri, Büyükşehir'in yeni yıl için verdiği hediyeyle mutlu oldu. Mersin Şehir Hastanesi Onkoloji Servisi'nde dağıtılan hediye kutularının içinde çocukların seveceği pastel boya, boyama kitabı, oyuncak, sesli okuma kitabı, bardak, puzzle ve kutu oyunlarının yanı sıra maske, eldiven ve ıslak mendil yer aldı. Proje kapsamında hastanelerin onkoloji bölümü her ay ziyaret edilerek, yeni yatış yapılan çocuklara hediye dağıtımı sürecek.

"Projemizde hediye kutularımız yaş grubu ve cinsiyete göre ayrıldı"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Mustafa Tönbe, projenin ilk yılında olduklarını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, hastanede onkoloji tedavisi gören çocuklarımızın ve ailelerinin, bu zorlu süreçlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla bir proje başlattık. Projemizde hediye kutularımız yaş grubu ve cinsiyete göre ayrıldı. Yaş aralığını 3-6 ve 6-12 olarak belirledik. İçerisinde; maske, eldiven, ıslak mendil, pastel boya, boyama kitabı, sesli okuma kitabı, bardak, puzzle ve kutu oyunları bulunuyor" dedi.

Hastaneye yatışı yapılan her yeni hasta için her ay hediye dağıtılacağını sözlerine ekleyen Tönbe, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Mersin Şehir Hastanesi'ne 34 kutu teslim ettik. Bu proje her ay devam edecek. 2025 yılının ilk hediyelerini çocuklarımıza biz vermek istedik" diye konuştu.