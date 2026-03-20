İncirlik\'te siren sesleri! MSB\'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması

Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nde siren sesleri duyuldu. Tedirgin eden sesler üzerine Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bir bildirimde bulundu.

Bakanlık kaynakları İncirlik Üssü'ne yönelik herhangi bir saldırı veya üste olumsuz bir durum olmadığını, siren seslerinin yanlış alarmdan kaynaklı olduğunu belirtti.

"HERHANGİ BİR SALDIRI YOK"

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

İRAN'DAN ATEŞELENEN 3 FÜZE İMHA EDİLMİŞTİ

Öte yandan; 4 Mart'ta Hatay, 9 Mart'ta Gaziantep semalarında İran'dan ateşlenen füzeler düşürülmüştü. Son olarak 13 Mart tarihinde de MSB'den, "İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi" açıklaması yapılmıştı.

ADANA'YA BİR PATRİOT DAHA

İran'dan Türk hava sahasına yönelen balistik füze tehdidi sonrası, Adana'daki İspanya'ya ait Patriot hava savunma sistemine ek olarak Almanya'dan ikinci bir Patriot sistemi konuşlandırılmıştı.