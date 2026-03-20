İncirlik'te siren sesleri! MSB'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması

20.03.2026 16:18  Güncelleme: 16:27
Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde peş peşe siren seslerinin duyulmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan jet açıklama geldi. MSB kaynakları, açıklamada "Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nde siren sesleri duyuldu. Tedirgin eden sesler üzerine Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bir bildirimde bulundu.

Bakanlık kaynakları İncirlik Üssü'ne yönelik herhangi bir saldırı veya üste olumsuz bir durum olmadığını, siren seslerinin yanlış alarmdan kaynaklı olduğunu belirtti.

"HERHANGİ BİR SALDIRI YOK"

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

İRAN'DAN ATEŞELENEN 3 FÜZE İMHA EDİLMİŞTİ

Öte yandan; 4 Mart'ta Hatay, 9 Mart'ta Gaziantep semalarında İran'dan ateşlenen füzeler düşürülmüştü. Son olarak 13 Mart tarihinde de MSB'den, "İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi" açıklaması yapılmıştı.

ADANA'YA BİR PATRİOT DAHA

İran'dan Türk hava sahasına yönelen balistik füze tehdidi sonrası, Adana'daki İspanya'ya ait Patriot hava savunma sistemine ek olarak Almanya'dan ikinci bir Patriot sistemi konuşlandırılmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mossi mossi :
    abi incirliğin dibinde oturuoz.bangır bangır siren çalıor kulaklarımız yanlışmı duyuor:)) 8 4 Yanıtla
    Ali Ali:
    siren calmadi demiyor yanlis alarm diyor .. sigir Iyi oku 9 3
  • Murat Çallı Murat Çallı:
    Yanlış alarm demiş ya 4 1 Yanıtla
  • Hakan as Hakan as :
    İncirlikte ne dönüyor haberiniz yok bence. Yanlış alarım olduğu düşünülmekte imiş :) 0 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    nedense bir gurup insanlar sürekli gerilim olmasını istiyorlar… vah vah ne hale geldik… 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
