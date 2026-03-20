Genç futbolcu cinayetinde Aleyna\'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı

İstanbul Ümraniye'de rapçi Canbay'ın da bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürerken, gözaltına alınan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KIZIM SÜREKLİ TEHDİT EDİLDİ"

Kalaycıoğlu'nun annesi, kızının Canbay ile ilişkisi boyunca ciddi sorunlar yaşadığını öne sürerek, "Kızım Canbay'dan 3 kere ayrıldı. Hatta bir keresinde çocuğuma kafa attı. Sürekli tehdit etti, evde psikolojik baskı uyguladı" dedi.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Olay günü kızının Dudullu'daki stüdyoda olduğunu belirten anne, Canbay'ın arkadaşı Yalçın'ın Aleyna Kalaycıoğlu'nu arayarak "Canbay çok kötü, kendini öldürecek" dediğini ifade etti. Bunun ardından Canbay'ın, yanında Kubilay ve Yalçın ile birlikte stüdyo önüne geldiğini söyledi.

Anne, kızının stüdyonun arka kapısından çıkarak yanına geldiğini, daha sonra köpeğini almak için yeniden stüdyoya döndüğünü ve bu sırada çatışmanın yaşandığını aktardı.

"BİR CAN GİTTİ"

Yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirten anne, "Kubilay'a çok çok üzüldüm. Bir can gitti" ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında gelişmeler yakından takip edilirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.

ALEYNA GÖZALTINDA

Öte yandan saldırıyı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu araçların olay yerine geldiği görüntüler oraya çıkarken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise gözaltına alındığı öğrenildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.