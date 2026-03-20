En acı bayram: Gözyaşlarına hakim olamadılar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

En acı bayram: Gözyaşlarına hakim olamadılar

Haberin Videosunu İzleyin
En acı bayram: Gözyaşlarına hakim olamadılar
20.03.2026 16:16  Güncelleme: 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
En acı bayram: Gözyaşlarına hakim olamadılar
Haber Videosu

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ne akın eden vatandaşlar, şehit yakınlarıyla birlikte kabir başında dua ederek bayramı hüzün ve vefa duygusuyla geçirdi.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde İstanbul Eyüpsultan'daki Edirnekapı Şehitliği'ne gelen vatandaşlar, şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Şehitlikte duygusal anlar yaşanırken, bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN YOĞUN ZİYARET

Bayramın ilk gününde şehit aileleri ve yakınları, sevdiklerinin kabirlerini ziyaret etmek için şehitliğe akın etti. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen kabir başında dua eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu. Bazı ziyaretçilerin mezarları temizlediği gözlendi.

En acı bayram: Gözyaşlarına hakim olamadılar

GÖZYAŞLARIYLA DUA ETTİLER

Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, dua eden bir kadının gözyaşlarını tutamadığı dikkat çekti. Şehit yakınları, hem kendi yakınları hem de tüm şehitler için dualar etti.

En acı bayram: Gözyaşlarına hakim olamadılar

"VATAN İÇİN ŞEHİT OLMAYA HAZIRIZ"

Şehit yeğeninin kabrini ziyaret eden Suat Kaya, "Şehit amcasıyım. Şehitlerimize geldik, onların yanında olmak istedik. Bu bayrak için, vatan için biz de yeri geldiğinde şehit olmaya hazırız. Allah tüm şehitlerimizin ailelerine sabır versin" dedi.

Bir diğer şehit yakını Turhan Balcıoğlu ise, "Şehidimiz benim kayınçom. Bütün şehitlerimizi Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Eyüpsultan, Hakim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel En acı bayram: Gözyaşlarına hakim olamadılar - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 16:46:50. #7.13#
SON DAKİKA: En acı bayram: Gözyaşlarına hakim olamadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.