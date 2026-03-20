En acı bayram: Gözyaşlarına hakim olamadılar

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde İstanbul Eyüpsultan'daki Edirnekapı Şehitliği'ne gelen vatandaşlar, şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Şehitlikte duygusal anlar yaşanırken, bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN YOĞUN ZİYARET

Bayramın ilk gününde şehit aileleri ve yakınları, sevdiklerinin kabirlerini ziyaret etmek için şehitliğe akın etti. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen kabir başında dua eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu. Bazı ziyaretçilerin mezarları temizlediği gözlendi.

GÖZYAŞLARIYLA DUA ETTİLER

Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, dua eden bir kadının gözyaşlarını tutamadığı dikkat çekti. Şehit yakınları, hem kendi yakınları hem de tüm şehitler için dualar etti.

"VATAN İÇİN ŞEHİT OLMAYA HAZIRIZ"

Şehit yeğeninin kabrini ziyaret eden Suat Kaya, "Şehit amcasıyım. Şehitlerimize geldik, onların yanında olmak istedik. Bu bayrak için, vatan için biz de yeri geldiğinde şehit olmaya hazırız. Allah tüm şehitlerimizin ailelerine sabır versin" dedi.

Bir diğer şehit yakını Turhan Balcıoğlu ise, "Şehidimiz benim kayınçom. Bütün şehitlerimizi Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.