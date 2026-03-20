Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği denetimde, ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hassas burunlu köpeklerin de katılımıyla Karaköprü ilçesinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimler sırasında F.D. isimli şüpheliye ait olduğu belirlenen kapalı paket incelendi. Paket içerisindeki ayakkabının taban kısmına gizlenmiş halde 8 adet sentetik uyuşturucu madde ile 6 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da Ayakkabıdan Uyuşturucu Çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?