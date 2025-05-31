Mersin Dernekleri Bahçeli\'nin Stratejisine Destek Verdi

Mersin Doğu Güneydoğu Dernekler Federasyonu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" oluşturulmasına yönelik önerisine destek verdiklerini bildirdi.

Federasyon tarafından yöredeki dernek başkanları, kanaat önderleri ve diğer ilgililerin katılımıyla Akdeniz ilçesindeki Batman İl ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nde basın toplantısı düzenlendi.

Mersin Doğu Güneydoğu Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İhsan Taş, toplantıda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de "Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" kurulması önerisini desteklediklerini kaydetti.