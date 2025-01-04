Mersin Eğitim Müdürü Bozyazı\'da Etkinlikte

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bozyazı ilçesinde çeşitli etkinliklere katıldı.
Durmuş, Bozyazı Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti.
Burada düzenlenen programda Durmuş, kursiyerlerce yapılan ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi.
Daha sonra Bozyazı İlkokulu'nda yaptırılan halı sahanın açılışına da katılan Durmuş, emeği geçenlere teşekkür etti.
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