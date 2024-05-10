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Mersin Emekli Evleri Bahar Şenliği ile Yazı Karşıladı

Mersin Emekli Evleri Bahar Şenliği ile Yazı Karşıladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Emekli Evleri, yazı 'Bahar Şenliği' ile karşıladı. Yenişehir Emekli Evi'nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaş almışlar dans edip oyunlar oynayarak eğlendi.

10.05.2024 10:45  Güncelleme: 11:03
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Emekli Evleri, yazı 'Bahar Şenliği' ile karşıladı. Yenişehir Emekli Evi'nin bahçesinde verilen konserle yaza "merhaba" diyen yaş almışlar, dans edip oyunlar oynayarak eğlendi.

Yenişehir Emekli Evi'nin bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Yenişehir'in yanı sıra Mezitli ve Toroslar Halkkent Emekli Evi üyeleri de katıldı. Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun konserine katılan yaş almışlar, keyifli dakikalar geçirdi.

"ÜYELERİMİZİN MEMNUNİYETLERİNİ YÜZLERİNDEN ANLIYORUZ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Suzan Dönmezler, etkinlik hakkında bilgi vererek, "Yenişehir Emekli Evimizde, Mezitli, Yenişehir ve Toroslar Emekli Evi üyelerimize Bahar Şenliği kapsamında keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla bir etkinliğimiz var. Emekli Evi üyelerimiz gayet keyifli ve eğlenceli vakit geçiriyorlar. Gayet memnun olduklarını yüzlerinden anlıyoruz" dedi.

Yenişehir Emekli Evi üyeleri, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

-Nurgül Antmen: "Yapılan tüm etkinlikler birbirinden güzel. Hepsinden çok mutlu oluyoruz. Ortam çok güzel. Farklı etkinliklere de gelip katıldığım oldu. Kolon kanseri ile ilgili bir program vardı. Ona katıldım ve anlatım güzeldi, bizim anlayacağımız dildendi. O etkinlikten de güzelce faydalandık. Bize çok yararlı bir etkinlikti. Haftada bir de Çarşamba günleri burada müzik var. Zaman zaman da onları izlemeye geliyorum ve o da çok güzel. Arada da spora katılıyorum, o da güzel. Emekli Evi gerçekten çok güzel ve başarılı işler yapıyor."

-Harika Yeldağ: "Vahap Bey'e çok teşekkür ediyoruz, çok memnunuz ve çok güzel bir eğlence. Bahar Şenliği çok güzel geçti. Her zaman katılmak istiyorum ve katılacağım da."

-Emirhan Çetin: "Emekli Evi'nde çok güzel etkinlikler oluyor. Bahar Şenliği çok güzel geçti. Daha önce de katıldım, bu daha da iyi ve güzel oldu. Daha coşkulu ve kalabalıktı."

-Nihat İbrahimoğlu: "Emekli olduğumuz için bize de değişiklik oluyor. Bu tür organizasyonlara sürekli katılıyorum. Zaten evim de yakın. Bu sayede arkadaşlarımızla hep beraber oluyoruz."

-Hayriye Örkil: "Gerçekten çok güzel bir ortam var. Kendimizi burada çok iyi hissediyoruz. Etkniliklerin devamını da diliyoruz. Her zaman böyle ortamlarda hep bir arada olmak dileğiyle."

Kaynak: ANKA

Müzik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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