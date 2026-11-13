Mersin Erdemli'deki pompalı tüfekli saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı

Mersin Erdemli'deki pompalı tüfekli saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Erdemli ilçesinde Mehmet Fatih Güneş'in pompalı tüfekle vurduğu Anna Barakat'ın ölümünün ardından, aynı saldırıda yaralanan Hasan Sevindik de hastanede hayatını kaybetti. Böylece saldırıdaki can kaybı 2'ye yükseldi; Sevindik'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Mersin'in Erdemli ilçesinde Mehmet Fatih Güneş'in pompalı tüfekle vurduğu Suriye uyruklu Anna Barakat'ın ardından, aynı saldırıda yaralanan bir ay önce düğün yaptığı Hasan Sevindik de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Sevindik'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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