Mersin Erdemli'deki pompalı tüfekli saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde Mehmet Fatih Güneş'in pompalı tüfekle vurduğu Suriye uyruklu Anna Barakat'ın ardından, aynı saldırıda yaralanan bir ay önce düğün yaptığı Hasan Sevindik de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Sevindik'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.