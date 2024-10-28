Mersin Gençlik Festivali Coşkuyla Başladı

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Mersin Gençlik Festivali başladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın koordinatörlüğünde yapılan festival, bu yıl Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yılı olması dolayısıyla 3 gün sürecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu sene 3'üncüsüne ev sahipliği yaptığı Mersin Gençlik Festivali başladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen festival, bu yıl Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılı olması doloayısıyla kutlamalarla 3 gün boyunca sürecek.

Özgecan Aslan Meydanı'nda gerçekleştirilen festivalin ilk gününde her yaş grubuna hitap eden etkinlik alanları ile katılımcılar, eğlenceli bir geçirdi. Gün boyu süren etkinlikler kapsamında katılımcılar konser öncesi; masa tenisi, balon futbolu, badminton, canlı langırt, JUST DANCE, COSPLAY, PUBG gibi hem bireysel hem grupça oynanan dijital ve fiziksel oyunlarla eğlenmenin tadını çıkardı. Akşam saatlerinde MC Halil Bal'ın performansı ile devam eden festivalde Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sahne aldı. Son dönemin sevilen pop şarkılarını seslendiren Orkestra, Cumhuriyet Bayramı'na yaraşır bir coşkuyla hep bir ağızdan marşlar söyledi. Etkinlik, gençlerin sevdiği popüler gruplardan biri olan Filozof Kedi konserinin ardından son buldu.

Etkinliğe katılanlar, şunları söyledi:

-Akın Berke: "Yoğun ilgiden de belli oluyordur. Gençlerin burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu düşünüyorum. Başkanımız çok enerjik. Bütün konser etkinliklerine katılıyor. Kendisini de bu yüzden destekliyoruz. Bizler de tüm etkinliklere katılmaya çalışıyoruz. Konserlere de gençlerin çok bildiği ve tanıdığı sanatçılar geliyor, o yüzden ayrıca keyifliyiz."

-Murat Tok: "Etkinliklerde zamanımız güzel geçti. Sadece sahilde gezmek yerine ailemiz ve çocuklarımızla birlikte etkinlik yapabilme ve yeni şeyler keşfetme imkanı bulduk. Her yaş grubunun kendine uygun bulabileceği etkinlikler var. Herkes mutlu görünüyor. 7'den 70'e, büyükten küçüğe herkese göre bir şeyler var. Bizler mutluyuz, insanların da mutlu olduğunu düşünüyorum. Güzel bir etkinlik."

-İlker Davarcı: "Bu sene de yine festivalden çok zevk alıyoruz. Gençler olarak Başkanımızdan çok memnunuz. Bu konuda çok güzel çalışıyor ve gençleri çok düşünüyor, 7'den 70'e herkesi düşündüğü gibi. Mersin'de okuduğum için memnunum. Festival, çok coşkulu ve güzel bir şekilde geçiyor. Herkes keyif alıyor ve eğleniyor gibi, herkesin yüzü gülüyor."

- Ahmet Ali Arslan: "Gençler olarak böyle etkinliklere ihtiyacımız var ve bizler için çok iyi oluyor. Masa tenisi, balon, futbol etkinlikleri, çocuklar için oyun etkinlikleri var. Gerçekten bizler için adına yaraşır bir festival" dedi. Başka bir genç Alpay Yoloğlu da, "Program dolu dolu geçiyor. Ben cosplayleri görmek ve sorular için geliyorum. Festival her sene güzel bir şekilde geçiyor. Bu sene Cumhuriyet Bayramı'na denk geldi o çok güzel oldu. Başkanımız herkesi düşünüyor."

-Serhat Avci: "Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşen her konsere severek katılıyoruz. Konserlerde enerjimiz çok yükseliyor. Büyükşehir, çok güzel konserler düzenliyor."

-Süreyya Sami Şenerler, "Etkinlikler çok eğlenceli ve keyifli geçti. Öğlen geldik akşam da konserle daha da koptuk. Bol bol dans ettik. Sonuna kadar eğlendik."

- Eylül Nisa Kuşvuran: "Festivalin 29 Ekim'e denk gelmesi çok güzel oldu. Büyük bir coşku oldu."