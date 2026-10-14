Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş, emekli polisleri makamında ağırlayıp hediye verdi - Son Dakika
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Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş, emekli polisleri makamında ağırlayıp hediye verdi

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Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş, emekli polisleri makamında ağırlayıp hediye verdi
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Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, emekli olan polis memurlarıyla makamında bir araya geldi. Emekli polislere hediye takdim eden Aktaş, özverili hizmetlerinden dolayı kendilerini kutladı ve Türk Polis Teşkilatı'nın onlara halisane müteşekkir olduğunu ifade etti.

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, emekli olan polis memurlarıyla bir araya geldi.

Aktaş, emekliye ayrılan polis memurlarını makamında ağırladı.

Özverili hizmetlerinden dolayı meslektaşlarını kutlayan Aktaş, konuklarına hediye verdi.

Polislere emeklilik hayatlarında başarı dileyen Aktaş, şunları kaydetti:

"Görevin kutsiyetini, vatandaşın huzurunu esas bilmiş, namlunun karşısında cansiperane vazifesini şerefle icra etmiş meslektaşlarımızı emekliliğe uğurladık. Bundan sonraki hayatlarında kıymetli aileleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu yarınlar diliyoruz. Türk Polis Teşkilatı sizlere halisane müteşekkirdir."

Kaynak: AA
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