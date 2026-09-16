Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş, emekli polislerle bir araya geldi
Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, emekliye ayrılan polis memurlarını makamında ağırladı. Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek meslektaşlarına hediye verdi ve emeklilik hayatlarında başarı diledi.
Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, emekli olan polis memurlarıyla bir araya geldi.
Emekliye ayrılan polis memurları, Aktaş'ı makamında ziyaret etti.
Aktaş, özverili hizmetlerinden dolayı meslektaşlarını kutladı.
Görüşmeden memnuniyet duyduğunu belirten Aktaş, hediye verdiği ziyaretçilerine emeklilik hayatlarında başarı diledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş, emekli polislerle bir araya geldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?