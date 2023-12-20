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Mersin İl Milli Eğitim Müdürü, Silifke'de öğrencilerle buluştu. - Son Dakika
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Mersin İl Milli Eğitim Müdürü, Silifke'de öğrencilerle buluştu.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Silifke ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi. Durmuş, Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 'Akıl ve Zeka Oyunları Köyü Projesi'nin tanıtım toplantısı katıldı. Toplantının ardından öğrencilerle sohbet eden Durmuş, zeka oyunları oynadı ve okulun pansiyonunu gezdi. Ayrıca, pişirdiği tatlıları öğrencilere ikram etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin'den çalışmalar hakkında bilgi alan Durmuş, öğretmen ve öğrencilerle yemekte bir araya geldi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü, Silifke\'de öğrencilerle buluştu.
20.12.2023 - 17:49,  Güncelleme: 17:49
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Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Silifke ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Durmuş, Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Akıl ve Zeka Oyunları Köyü Projesi"nin tanıtım toplantısı katıldı.

Toplantının ardından sohbet ettiği öğrencilerle zeka oyunu oynayan Durmuş, okulun pansiyonunu gezdi.

Durmuş, burada pişirdiği tatlıları gençlere ikram etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin'den çalışmalarla ilgili bilgi alan Durmuş, öğretmen ve öğrencilerle yemekte bir araya geldi.

Kaynak: AA
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