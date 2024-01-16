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Mersin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Göçer, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı - Son Dakika
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Mersin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Göçer, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Göçer, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasında yer alan 147 fotoğrafı inceledi. Göçer, farklı kategorilerde çekilen fotoğraflardan seçim yaparak oylama yaptı ve özel kategorilerin dikkat çekici olduğunu belirtti.

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Göçer, 2023\'e damga vuran fotoğrafları oyladı
16.01.2024 - 11:47,
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Mersin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Göçer, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri"ni oyladı.

Göçer, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Utku Uçrak'ın "Hava manevrası", "Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" adlı fotoğrafına oy veren Göçer, "Spor"da ise Emin Sansar'ın "Yumruk" başlıklı karesini seçti.

Göçer, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı", " Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" adlı eserini oyladı.

Göçer, bu yıla özel kategorilerin oldukça dikkat çekici olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Mehmet Göçer, Mersin, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Göçer, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı - Son Dakika
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