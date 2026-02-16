Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Kentin Takımına Tribünden Destek Verdi - Son Dakika
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Kentin Takımına Tribünden Destek Verdi

16.02.2026 09:43  Güncelleme: 10:41
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı'nın Aliağa Petkim Spor ile yaptığı maçı izleyerek takıma destek verdi. Başarılı bir mücadele sergileyen Mersin, maçı 104-103'lük skorla kazanarak galip geldi.

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulubü Erkek Basketbol Takımı'nın Aliağa Petkim Spor ile karşılaştığı maçta tribündeki yerini alarak kentin takımına destek verdi.

TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ile eşi Meral Seçer, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulubü Erkek Basketbol Takımı'nın Aliağa Petkim Spor ile karşılaştığı maçı izledi. MSK, büyük bir heyecan ve coşkuyla geçen ve iki kere uzatmalara giden karşılaşmada rakibi Aliağa Petkim Spor'u kendi evinde 104-103 skorla mağlup ederek taraftarına unutulmaz bir seyir zevki yaşattı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Seçer çiftinin yanı sıra Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, Mezitli Kaymakamı Turgay Gülenç, Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, MSK Başkanı Berkay Üstündağ, meclis üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ile çok sayıda seyirci izledi.

MSK parkeden galibiyetle ayrıldı

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-19 önde tamamlayan "Carettalar", devre arasına 50-43 skorla yine önde girdi. 3. çeyreği 62-73 geride tamamlayan Carettalar, seyircisinin desteğini arkasına alarak, son periyotta büyük bir mücadele örneği gösterdi ve maçın bitmesine 5 salise kala attıkları 2'likle beraberliği yakalayarak karşılaşmayı uzatmalara götürdü. Uzatmanın da 95-95 beraberlikle sonuçlanmasının ardından Carettalar son oynadıkları uzatmada, Aliağa Petkim Spor'u 104-103 skorla mağlup etti.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:06
