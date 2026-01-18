Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Kentin Takımına Tribünden Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Kentin Takımına Tribünden Destek Verdi

18.01.2026 16:31  Güncelleme: 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Spor Kulübü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Glint Manisa Basket'i 81-77'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, maçı tribünden izleyerek takıma destek verdi.

(MANİSA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulubü (MSK) Erkek Basketbol Takımı'nın Glint Manisa Basket ile karşılaştığı maçta tribündeki yerini alarak kentin takımına destek verdi. MSK, rakibi Glint Manisa Basket'i kendi evinde 81-77 mağlup etti.

MSK Erkek Basketbol Takımı'nın Glint Manisa Baske ile Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynadığı karşılaşmayı; Başkan Seçer, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, Mezitli Kaymakamı Turgay Gülenç, Mezitli Belediye Başkan Vekili Deniz Gürocak, Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, MSK Başkanı Berkay Üstündağ, Meclis üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ile çok sayıda seyirci izledi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-25 geride tamamlayan Mersin temsilcisi, devre arasına 43-48 skorla geride girdi. 3. çeyreğe büyük bir motivasyon ile başlayan "Carettalar", parkede üstünlüğü ele geçirdi ve son periyoda 62-61 üstünlük ile başladı. Seyircisinin desteğini tüm karşılaşma boyunca arkasında hisseden Carettalar, son periyotta da aynı disiplinle oyunu götürdü ve Glint Manisa Basket'i 81-77 skorla mağlup etti.

Maç sonrasında değerlendirmede bulunan Başantrenör Carles Duran Ortega, kendileri için çok önemli bir maçtan galibiyet ile ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Mersinli taraftarlara destekleri dolayısıyla teşekkür eden Duran "Maçın son saniyesine kadar Çok güzel bir mücadele oldu. Rakibimizde güzel bir oyun sergiledi. Haftaya aynı şekilde mücadele edip kazanmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Vahap Seçer, Belediye, Sigorta, Türkiye, Manisa, Mersin, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Kentin Takımına Tribünden Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat Radar cezalarında yeni dönem Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi
Portekiz’de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak Portekiz'de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak
Manisa’da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Fenerbahçe’nin yıldızı Talisca’dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi
Uşak’ta çöpte bebek cesedi bulundu, aileye dair gerçek herkesi şaşırttı Uşak'ta çöpte bebek cesedi bulundu, aileye dair gerçek herkesi şaşırttı

23:31
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas Ahmed Şara ile görüştü
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü
23:25
Tedesco, ’’Takımda kalması gerekiyor’’ diyerek ayrılığı net dille veto etti
Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti
22:13
Esra Erol’daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
21:55
Alanya’da nefes kesen maç Fenerbahçe’nin Zirvede puan farkı 1’e indi
Alanya'da nefes kesen maç Fenerbahçe'nin! Zirvede puan farkı 1'e indi
21:51
Türkiye’den Suriye’deki ateşkese ilk yorum: Suriye’nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
20:59
İlber Ortaylı’dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 00:07:06. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Kentin Takımına Tribünden Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.