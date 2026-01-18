Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Kentin Takımına Tribünden Destek Verdi

(MANİSA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulubü (MSK) Erkek Basketbol Takımı'nın Glint Manisa Basket ile karşılaştığı maçta tribündeki yerini alarak kentin takımına destek verdi. MSK, rakibi Glint Manisa Basket'i kendi evinde 81-77 mağlup etti.

MSK Erkek Basketbol Takımı'nın Glint Manisa Baske ile Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynadığı karşılaşmayı; Başkan Seçer, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, Mezitli Kaymakamı Turgay Gülenç, Mezitli Belediye Başkan Vekili Deniz Gürocak, Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, MSK Başkanı Berkay Üstündağ, Meclis üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ile çok sayıda seyirci izledi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-25 geride tamamlayan Mersin temsilcisi, devre arasına 43-48 skorla geride girdi. 3. çeyreğe büyük bir motivasyon ile başlayan "Carettalar", parkede üstünlüğü ele geçirdi ve son periyoda 62-61 üstünlük ile başladı. Seyircisinin desteğini tüm karşılaşma boyunca arkasında hisseden Carettalar, son periyotta da aynı disiplinle oyunu götürdü ve Glint Manisa Basket'i 81-77 skorla mağlup etti.

Maç sonrasında değerlendirmede bulunan Başantrenör Carles Duran Ortega, kendileri için çok önemli bir maçtan galibiyet ile ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Mersinli taraftarlara destekleri dolayısıyla teşekkür eden Duran "Maçın son saniyesine kadar Çok güzel bir mücadele oldu. Rakibimizde güzel bir oyun sergiledi. Haftaya aynı şekilde mücadele edip kazanmaya çalışacağız" diye konuştu.