Mersin Tarsus'ta ağaçtan düştüğü değerlendirilen imam mezarlıkta ölü bulundu

Mersin Tarsus'ta ağaçtan düştüğü değerlendirilen imam mezarlıkta ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Tarsus'ta Yanıkdam Camisi'nde görevli 51 yaşındaki imam, ikindi namazının ardından iddiaya göre odun kesmek için Alibeyli Mahallesi'ndeki mezarlığa gitti ve mezarlıkta ölü bulundu. Ağaçtan düşmesi sonucu öldüğü değerlendirilen imamın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir imam mahalle mezarlığında ölü bulundu.
Yanıkdam Camisi'nde görevli Halil Kısa (51) ikindi namazının ardından iddiaya göre odun kesmek için Alibeyli Mahallesi'ndeki mezarlığa gitti.
Kısa'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine mezarlığa 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık personeli, mezarlıkta hareketsiz yatan imamın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ağaçtan düşmesi sonucu öldüğü değerlendirilen Kısa'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?