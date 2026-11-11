Mersin Tarsus'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin Tarsus'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Mersin Tarsus\'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde Ergenekon Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi'nde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

F.K'nin kullandığı 33 AGY 558 plakalı otomobil, Ergenekon Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan F.K. ile beraberindeki 2 kişi sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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