Mersin Tarsus\'ta otomobil refüje çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Mersin Tarsus'ta otomobil refüje çarptı, sürücü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Üçtepeler mevkisinde otomobil refüje çarptı, sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Gökhan Dereli'nin kullandığı 03 LD 508 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Üçtepeler mevkisinde refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
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