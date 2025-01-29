Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: İki Ölü, Beş Yaralı - Son Dakika
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Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: İki Ölü, Beş Yaralı

Mersin Tarsus\'ta Trafik Kazası: İki Ölü, Beş Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobil otoyol gişesinin beton bariyerine çarparak kaza yaptı. Kazada 70 yaşındaki Salih Güner ve 75 yaşındaki Bozan Altuntaş hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

29.01.2025 22:58  Güncelleme: 22:59
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde otomobilin, otoyol gişesinin beton bariyerine çarptığı kazada Salih Güner (70) ve Bozan Altuntaş (75) hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice Mahallesi Batı Gişeleri'nde meydana geldi. Salih Güner yönetimindeki 33 ARM 420 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle gişedeki beton bariyeri çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Güner ve yolcu konumundaki Bozan Altuntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 4'ü çocuk 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için morga götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Yaşarcan SERİNTÜRK -Kamera: TARSUS (Mersin),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: İki Ölü, Beş Yaralı - Son Dakika

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