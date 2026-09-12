Mersin Toroslar'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
Mersin'in Toroslar ilçesi Güzelyayla Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Mersin'in Toroslar ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Güzelyayla Mahallesi'ndeki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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