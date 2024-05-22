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Mersin Üniversitesi Mezuniyet Töreni

Mersin Üniversitesi Mezuniyet Töreni

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Başkan Seçer, öğrencilere hitap ederek ülkelerini en güzel noktalara taşıyacaklarına inandığını söyledi.

22.05.2024 09:38  Güncelleme: 09:46
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Törende öğrencileri tebrik eden Başkan Seçer, "Atatürk'ün açtığı aydınlık yolda ardınıza bakmadan inançla, şevkle yürüyeceksiniz ve ülkemizi dünyada en güzel noktalara getireceksiniz. Sizlere inancımız tamdır" dedi.

Mersin Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleşen tören, mezun olan öğrencilerin kortej yürüyüşüyle başladı. Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun mini konserinin ardından konuşmalara geçildi.

"Atatürk'ün açtığı aydınlık yolda ardınıza bakmadan inançla, şevkle yürüyeceksiniz"

Törende Seçer, şöyle konuştu:

"Hayat uzun bir maraton. O maratonun belirli bir mesafesini kat ettiniz ama şimdi başka bir aşama, başka bir mesafe. Umut ediyorum hayatta her şey dilediğiniz gibi olsun. Yaş almışların genelde gençlere nasihat ettiğini hatırlatarak kendisinin bunu yapmayacağını söyleyen Seçer, "Ben yeni neslin bu teknoloji, kitle iletişim çağında kendi yolunu bulacağına, karanlıkları aydınlatacağına canı yürekten inanıyorum. Atatürk'ün açtığı aydınlık yolda ardınıza bakmadan inançla, şevkle yürüyeceksiniz ve ülkemizi dünyada en güzel noktalara getireceksiniz. Sizlere inancımız tamdır.

"Sizlerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz"

Atatürk'ün izinde olduğunuzu biliyorum. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. İlimi takip edip dünyada rekabetin yüksek seviyelerde olduğu bu çağda ülkemizi bu yarış içerisinde en iyi noktalara taşıyacağınıza inanıyoruz ve sizlerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Dünya değişiyor, çağ değişiyor. Dijital dönüşüm, bilgi teknolojilerine hız yetişmiyor ama takip edeceğiz. Yerimizde saydığımız zaman geri kaldığımızı bilmek durumundayız. "

Geçen 5 yıllık görev süresinde de bilimi takip ettiğini ve Mersin Üniversitesi'ndeki akademisyenlerden bu konuda destekler de aldığını vurgulayan Seçer, "Mersin'e hizmet yaparken bizlere katkı sunduğunuz için emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizleri kentimizde misafir etmekten mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Hayatta mutluluklar, başarılar diliyorum" dedi.

"Daha güçlü yarınlar için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, mezun olan öğrencileri yeni başlangıçların beklediğini belirterek, "İlimiz, birçok yönüyle ön planda. Sanayisi, tarımı, lojistiği ve turizmi ile. Bununla birlikte ilimiz, aynı zamanda bir eğitim şehri. Türkiye Cumhuriyeti'mizin birinci asrını tamamladık. Şimdi ikinci asrındayız. Bu yüzyılı sizlerle birlikte hep birlikte güçlü bir şekilde inşa edeceğiz. Bu elbette çağın bilgisiyle, teknolojisiyle gerekli yapımını sağlamakla, milli manevi değerlerin idrakiyle ve çok çalışarak olacak. Bunu hep birlikte daha güçlü yarınlar için yapacağız. Yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Şehrimizin ve ülkemizin gelişmesi için hep birlikte üretmeye devam edeceğiz"

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, üniversitenin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve dış paydaşlarla devamlı iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyledi. Yaşar, "Bilimin ve çağdaşlığın ışığında bir üniversite parolası ile hareket eden Mersin Üniversitesi, 5 binin üzerinde personeli, yaklaşık 50 binin üzerinde öğrencisi ve 100 binin üzerinde mezunu ile kendisini sürekli yenileyen köklü bir üniversitedir. Bilim ve teknoloji alanında ürettiğimiz projeler, kültür sanat alanındaki faaliyetlerimiz, toplumsal katkı çalışmalarımız ve mezunlarımızla Mersin Üniversite'miz en iyi adımlarla ilerlemektedir. Tüm dış paydaşlarımızla uyum içerisinde ve iş birliği yaparak bilimsel, sanatsal ve toplumsal projeler üretiyoruz. Bizlerin amacı; üretilen projelerin ve bilimsel çalışmaların şehrimize katkı sağlamasıdır. Bu nedenle şehrimizin ve ülkemizin gelişmesi için hep birlikte üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mezuniyet töreni, öğrencilerin kep atmasının ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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