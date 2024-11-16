Mersin ve Adana\'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ilçelerinden başlayarak zamanla Mersin'de, öğle saatlerinden sonra ise Adana'da yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ilçelerinden başlayarak zamanla Mersin'de, pazar günü öğle saatlerinden sonra ise Adana'da yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin edilen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.