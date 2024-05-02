Mersin ve Adana\'da Yardım Kolisi Dolandırıcılığı Operasyonu

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Mersin ve Adana'da yardım kolisi dağıtma bahanesiyle iletişime geçtikleri vatandaşların kimlik bilgilerini kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yardım kolisi dağıtma bahanesiyle dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ekipler, organize hareket ettiği belirlenen şebekenin Mersin ve Adana'da yardım kolisi dağıttıkları vatandaşların kimlik bilgilerini kopyaladıklarını, daha sonra banka hesapları açarak dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Ekipler, söz konusu yöntemle 25 vatandaşın mağdur edildiğini saptadı.

Teknik ve fiziki takibin ardından çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmaya götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.