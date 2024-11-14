Mersin ve Gazimağusa\'dan Kardeş Şehir Protokolü

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeş şehri Gazimağusa Belediyesi ortaklığında "Kardeş Şehirler Arasında İyi Uygulama ve Uzmanlık Değişimi" projesi kapsamında protokol imzaladı. Protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Gazimağusa Belediyesi'ne 3 adet şehir içi yolcu otobüsü ile birlikte 1 adet yol süpürme aracı hibe edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) kardeş şehri Gazimağusa Belediyesi ortaklığında "Kardeş Şehirler Arasında İyi Uygulama ve Uzmanlık Değişimi" projesi kapsamında protokol imzaladı. Proje ile Büyükşehir Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi arasında; kentlerin daha yaşanabilir yerler olması için su, kanalizasyon, altyapı, temizlik, çöp, ulaşım gibi belediyecilik hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve yerel yönetimler arasındaki dayanışmanın pekiştirilmesi amaçlandı. Aynı zamanda kardeş şehirler arasında; turizm, ticaret, ekonomi, eğitim, öğrenci değişimi, liman, şehir hizmetlerinin sunumu gibi alanlarda bilgi alışverişinde bulunmak, kurum ve kuruluşlar arasında karşılıklı uzman ve uygulama değişimi ile kentlerin gelişmesini sağlamak hedeflendi.

Projenin diğer faaliyet alanları arasında; Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ve Gazimağusa Belediyesi Su İdaresi arasında ikili görüşmeler ve yerinde incelemelerin yapılması, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda çalışan uzman personelin Gazimağusa'yı ziyaret ederek yol faaliyetleri ile ilgili ihtiyaç analizleri yapılması maddeleri de yer alıyor.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi, her zaman örnek aldığımız bir belediye"

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, "Aynı zamanda Büyükşehir'i her zaman destek bulabileceğimizi bildiğimiz bir belediye olarak çok önemsiyoruz. Bu yapılan yardımlar bunlarla sınırlı değil. Biz aynı zamanda gerek su hatları ve su dağıtımı gerekse asfalt konularında da onların teknik bilgilerinden yararlanıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer başta olmak üzere belediyenin tüm çalışanları bizlere her zaman çok yardımcı oldular" dedi.

Başkan Vahap Seçer'in 'Kıbrıs söz konusu olduğu zaman Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde var olan grupların hepsi bir araya gelir' sözünü hatırlatan Uluçay, "Gerçekten de daha sonraki süreçte bütün uygulamalarda bunu ve Vahap Başkan'ımızın sıcaklığını hissettik. Büyükşehir Belediyesi'nin bütün teknik imkanlarıyla, tecrübesiyle, bizlerin yanında olduğunu gördük. Çok mutluyuz" diye konuştu.