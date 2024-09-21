Meryem Ardıç'ın Bebek Elbiseleri Gelir Kapısı Oldu - Son Dakika
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Meryem Ardıç'ın Bebek Elbiseleri Gelir Kapısı Oldu

Meryem Ardıç\'ın Bebek Elbiseleri Gelir Kapısı Oldu

Evlat hasretiyle oyuncak bebek elbiseleri örmeye başlayan Meryem Ardıç, artık makinada üretiyor.

21.09.2024 14:48
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Kayseri'de, ilk çocuğunu kucağına alabilmek için yıllarca bekleyen Meryem Ardıç'ın evlat hasretiyle örmeye başladığı triko oyuncak bebek elbiseleri gelir kapısı oldu.

İlk çocuğunu evlendikten 17 yıl sonra kucağına alan 3 çocuk annesi 47 yaşındaki Ardıç, daha önce eliyle ördüğü oyuncak bebek elbiselerini artık kolunun ağrıması nedeniyle kızının aldığı triko makinesinde üretiyor.

Ardıç, plastik oyuncak bebeklere giydirdiği ürünlerini, kentte düzenlenen festival ve şenliklerde satışa sunuyor.

Meryem Ardıç, AA muhabirine, el işine meraklı olduğunu ve el emeği havlu kenarı, patik, yemeni oyası gibi ürünler örüp sattığını söyledi.

Oyuncak bebeklere olan sevgisinin altında evlat hasreti yattığını anlatan Ardıç, "Benim bebeğim yoktu, geç oldu bebeğim, o zamanlar bebeklere karşı aşırı ilgim vardı. Küçük küçük anahtarlıklara süs bebekler örmeye başladım. Sonra da bu modeli çok sevdim. Önceleri elimde yapıyordum, zamanla kolum ağrımaya başlayınca makinede örmeye başladım." dedi.

Evlendikten 17 yıl sonra anneliği tattığını belirten Ardıç, oyuncak bebeklere elbise örmekten hala keyif aldığını dile getirdi.

Triko makinesinde ördüğü gelinlik şeklindeki elbiseleri plastik oyuncak bebeklere giydirdiğini anlatan Ardıç, keçe ile altını kapattığı bebeklerin oyuncağın yanında aksesuar olarak da kullandığını ifade etti.

Elbiseyle aynı renkteki iplerle bebeklerin saçlarını da süslediğini belirten Ardıç, "Elbise dikmek için aldığım ipleri mumlayıp tekrar sarıyorum, mumlamazsam makine örmüyor. İki parça halinde artırarak örüyorum, sonra dikiyorum. İçini elyafla dolduruyorum. Makinem olduğu için günde üç, dört elbise yapabiliyorum. Önceden günde bir tane ancak yapıyordum." diye konuştu.

El emeği ürünlerini kentte düzenlenen şenlik ve festivallerde sattığını belirten Ardıç, "Çocuklardan daha çok büyükler alıyor. Festivallere gidiyoruz mesela, orada görenler 'Nasıl güzelmiş, kızıma alayım, yeğenime alayım' diyor. Çocuklara yönelik yapmıştım ama büyüklerin dikkatini çekiyor." ifadelerini kullandı.

Plastik oyuncak bebekle satışa sunduğu elbiselerine "Meryemce'nin bebekleri" adını verdiğini belirten Ardıç, "El emeğimle, bebeklerimle evimizin bütçesine katkı sağlayabiliyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meryem Ardıç'ın Bebek Elbiseleri Gelir Kapısı Oldu - Son Dakika

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