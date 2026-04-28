Meryem Sevim Davasında İstinaf Başvuruları Reddedildi

Amed'in Peyas ilçesinde 12 Kasım 2022'de Meryem Sevim'i katleden Musa Sevim hakkında Diyarbakır 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, 15 Ocak 2025'teki karar duruşmasında Sevim'e "Kadına karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hakaret" suçundan 3 ay 15 gün ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Diğer sanıklardan Y. Ö.'ye aynı silah suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, M. S. B., F. A. ve İ. Ç. hakkında beraat kararı çıktı.

Taraflar karara itiraz ederek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Meryem Sevim'in babası Halit Sevim, Musa Sevim ve Y. Ö. hakkında "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan verilen cezanın az olduğu gerekçesiyle itiraz etti ancak daire, doğrudan zarar görme olasılığı olmadığı gerekçesiyle itirazı reddetti. Sanık Musa Sevim'in avukatının "Nitelikli kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından verilen cezalara yönelik itirazı da reddedildi. Daire, fiillerin sanık tarafından işlendiğinin kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandığını belirterek yerel mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığını ifade etti.

Sanık müdafinin "haksız tahrik" indirimi talebi de reddedildi. Ayrıca, suça sürüklenen çocuklar F. A. ve M. S. B. ile sanıklar Y. Ö. ve İ. Ç. hakkında "Nitelikli kasten öldürmeye yardım etme" suçundan verilen beraat hükmüne yapılan istinaf başvuruları da reddedildi. Cumhuriyet savcısı ve katılanların itirazları yerinde görülmedi. Daire, tüm istinaf başvurularını esastan reddetti.

Dava sürecinde, mahkeme gerekçeli kararında Musa Sevim'in eyleminin "kadına karşı kasten öldürme" kapsamında olduğunu, uyuşturucu iddiasının kriminal raporla çürüdüğünü ve haksız tahrik indirimi uygulanmadığını belirtti. Ancak kararda, cinayette kullanılan silahın nerede olduğuna dair bilgi yer almadı.