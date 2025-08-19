Merz: Ateşkes Öncelikli

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptıkları toplantının iyi geçtiğini belirterek, sonraki görüşmelere geçilmeden önce ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

Merz, ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yaptıkları toplantının iyi geçtiğini belirten Merz, bundan sonraki adımların "daha karmaşık" olacağını kaydetti.

Merz, " Rusya'ya baskı uygulamalıyız. Sonraki görüşmelere geçmeden önce ateşkes sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.