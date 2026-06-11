Merz: Avrupa Parlamentosu ABD Ticaret Anlaşmasını Onaylayacak - Son Dakika
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Merz: Avrupa Parlamentosu ABD Ticaret Anlaşmasını Onaylayacak

11.06.2026 12:44
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Almanya Başbakanı Merz, Avrupa Parlamentosu'nun ABD ile ticaret anlaşmasını onaylayacağına emin.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Parlamentosunun gelecek hafta ABD ile yapılacak ticaret anlaşmasını onaylayacağından emin olduğunu belirterek bunun "Avrupa'nın sözünü tuttuğunun" sinyali olacağını söyledi.

Almanya Başbakanı Merz, Federal Meclis'te hükümet adına konuştu.

Merz, "Bunu burada ve şimdi söylemek istiyorum. Önümüzdeki hafta Avrupa Parlamentosunda geniş bir destek göreceğimize güveniyorum. Bu, Avrupa'nın sözlerini tuttuğuna dair net bir sinyal olacaktır. Buna karşılık, biz de ortaklarımızdan aynısını bekliyoruz." dedi.

Alman Başbakan, Temmuz 2025'te ABD Başkanı Donald Trump ile varılan anlaşmanın Avrupalı milletvekillerinden geniş destek göreceğine ve transatlantik ilişkilerde önemli bir engelin aşılacağına dair iyimser olduğunu belirtti.

Hürmüz Boğazı mesajı

Merz, Körfez bölgesindeki güvenlik durumuna da değinerek Almanya'nın çatışmaların sona ermesinin ardından bölgede sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

"Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaya hazırız." diyen Merz, bunun için gerekli koşulların oluşması gerektiğini vurguladı.

İran'ın nükleer programını denetlenebilir ve kalıcı şekilde sonlandırması gerektiğini ifade eden Merz, İsrail ve bölge ülkelerinin güvenliğinin garanti altına alınmasının kalıcı barış için ön şart olduğunu öne sürdü.

Merz, Almanya'nın önceliğinin mevcut krizin diplomatik yollarla çözülmesi olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'ya destek sürecek

Merz, AB'nin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini vurgulayarak "Dün yaptık, bugün yapıyoruz ve gerekli olduğu sürece yarın da yapacağız." dedi.

Rusya üzerindeki baskının artırılacağını kaydeden Merz, AB'nin 21. yaptırım paketi üzerinde çalışmaya başladığını aktardı.

Rusya'nın saldırgan tutumuna karşı NATO'nun doğu kanadının güçlendirildiğini vurgulayan Merz, savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların da desteklendiğini söyledi.

Kalıcı bir barışın ancak Ukrayna, Rusya, ABD ve Avrupa'nın katılımıyla yürütülecek müzakerelerle sağlanabileceğini belirten Merz, Ukrayna'nın sadece kendi özgürlüğünü değil, Avrupa'nın özgürlüğü ve güvenliğini de savunduğunu dile getirdi.

Öte yandan konuşmasında Ukrayna'ya değindiği sırada kendisine kahkahalarla gülen aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) milletvekillerine seslenen Merz, "Bu, çok anlamlı bir işaret. Milyonlarca insanın kaderine gülüyorsunuz ve Moskova'ya içki resepsiyonlarına gidiyorsunuz. Oraya iyi yolculuklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Merz: Avrupa Parlamentosu ABD Ticaret Anlaşmasını Onaylayacak - Son Dakika

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