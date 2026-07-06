Merz, NATO Zirvesi'nde 'Ankara Ruhu' Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merz, NATO Zirvesi'nde 'Ankara Ruhu' Hedefliyor

06.07.2026 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 7-8 Temmuz'da Ankara’daki NATO Zirvesi'nde transatlantik uyum ve savunma işbirliğiyle 'Ankara ruhu' oluşmasını umuyor; Almanya savunma harcamalarını 124 milyar avroya çıkardı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde "bir Ankara ruhu oluşmasını umduğu" bildirildi.

Alman hükümet çevrelerine göre Ankara'da düzenlenecek 36. NATO ve Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Lahey'de geçen yıl yapılan NATO zirvesinin ardından ilk ara değerlendirme için bir fırsat olacak.

Zirveyle ilgili bilgi veren hükümet kaynaklarından bir yetkili, son 12 ayda Avrupalı müttefiklerin savunma harcamalarını 100 milyar avrodan fazla arttırdığını belirterek, sadece Almanya'nın savunma harcamalarını yaklaşık 25 milyar avro arttırarak 124 milyar avroya çıkardığına işaret etti.

Yetkili böylelikle Almanya'nın savunma harcamalarını 2022'ye kıyasla iki katına yükselttiğini kaydetti.

Almanya'nın savunma harcamalarını 2029'da Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 5'ine çıkarmayı planladığı bilgisini paylaşan yetkili, bunun ülkesinin bunu Lahey'deki zirvede kararlaştırılan tarihten önce gerçekleştirileceği anlamına geldiğini aktardı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in son haftalarda Ankara'daki NATO Zirvesi'ne ilişkin E5 ülkelerinin liderleriyle ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldiğini, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü anımsatan yetkili, Şansölye Merz'in zirvede "Ankara ruhunun oluşmasını umduğunu" ve "bunun için çalıştığını" ifade etti.

Yetkili, zirveden Avrupalıların kendi güvenlikleri için hem mali açıdan hem de savunma sanayisindeki işbirliği yoluyla daha fazla sorumluluk üstlendiklerine dair bir sinyal çıkması gerektiğinin altını çizdi.

"Biz Avrupalılar daha büyük sorumluluklar üstleniyoruz." diyen yetkili, Avrupalı savunma bakanlarının savunma işbirliği konusunda ortak bir bildiri üzerinde çalıştığını söyledi.

Zirvede Ukrayna konusunun önemli bir rol alacağına değinen yetkili, burada Ukrayna'ya sağlanacak desteğin ele alınacağı, siyasi açıdan da Ankara'da Ukrayna konusunda transatlantik uyumun daha da artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Yetkili, Ankara'da İran konusunun da ele alınacağına dikkati çekerek, Almanya Başbakanı'nın ve müttefiklerin ABD ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını anımsattı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Almanya, Ekonomi, Savunma, Ankara, Güncel, İran, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merz, NATO Zirvesi'nde 'Ankara Ruhu' Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da Motokurye ve Apartman Görevlisi Tartıştı Antalya'da Motokurye ve Apartman Görevlisi Tartıştı
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi’nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını getireceğim Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi'nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını getireceğim
Kurtulmuş’tan ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak
Şile’de yasağa rağmen denize girdiler: Bir kişi öldü, iki kişi kayıp Şile'de yasağa rağmen denize girdiler: Bir kişi öldü, iki kişi kayıp

16:53
Rutte’den Ankara’da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
16:06
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı 1 milyon dolandırılan cerrah var
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var
15:59
NATO Ankara Zirvesi’nde bir ilk yaşanacak Resmi programa alındı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı
15:15
Resmen kesinleşti ABD Başkanı Trump yarın Ankara’da
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
14:13
Tarihi zirve için geri sayım başladı NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara’da
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da
11:14
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 17:17:31. #7.12#
SON DAKİKA: Merz, NATO Zirvesi'nde 'Ankara Ruhu' Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.