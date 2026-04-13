Merz, Netanyahu'ya Endişelerini İletti

13.04.2026 22:49
Almanya Başbakanı Merz, Netanyahu'ya Filistin'deki durumdan endişe duyduğunu iletti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Filistin'deki gelişmelerden büyük endişe duyduğunu ilettiği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şansölye Merz ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Başbakan Merz'in Filistin'deki gelişmelerden duyduğu büyük endişeyi Netanyahu'ya ileterek özellikle Batı Şeria'nın fiilen kısmen ilhak edilmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Merz'in Lübnan'ın güneyindeki çatışmaların sona erdirilmesi gerektiğini de dile getirdiği kaydedilen açıklamada, Şansölye Merz'in, Almanya'nın ABD ile İran arasında diplomatik bir uzlaşma sağlanmasına yönelik girişimleri kararlılıkla desteklediği vurgulandı.

Açıklamada, Merz'in ayrıca İran ile olan çatışmaların sona ermesinin ardından gerekli koşulların oluşması halinde ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda serbest deniz trafiğinin güvence altına alınmasına katkı sunmaya hazır olduğunu bir kez daha yinelediği aktarıldı.

Kaynak: AA

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
MOSSAD Başkanı değişti Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor MOSSAD Başkanı değişti! Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
21:58
Evlenmek için Aksaray’a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
21:09
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
20:55
8 ilde “Bayğaralar“ suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
20:16
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
