Merzifon\'da 29 Ekim\'de 2-B sınıfı öğrencileri Atatürk tişörtleriyle zeybek oynadı

Merzifon'da 29 Ekim'de 2-B sınıfı öğrencileri Atatürk tişörtleriyle zeybek oynadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'nın Merzifon ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstiklal İlkokulunda düzenlenen törende, Atatürk resimli tişört giyen 2-B sınıfı öğrencileri zeybek oynadı. Okul bahçesindeki gösteri veliler ve izleyenlerden alkış aldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencileri zeybek oynadı.
İstiklal İlkokulunda düzenlenen kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı tişörtleri giyen 2-B sınıfı öğrencileri, zeybek gösterisi yaptı.
Minik öğrencilerin, okul bahçesinde zeybek oynaması veliler ve izleyenlerden alkış aldı.
Kaynak: AA
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