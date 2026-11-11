Merzifon\'da Atatürk ve silah arkadaşları için mevlit okutuldu

Merzifon'da Atatürk ve silah arkadaşları için mevlit okutulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya’nın Merzifon ilçesinde, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için mevlit okutuldu.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için mevlit okutuldu.
Merzifon Belediyesi tarafından Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Medrese Camisi'nde mevlit okutuldu, dua edildi.
Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, gazetecilere, Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.
Kargı, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88. yılında sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.
Bizler emanetinin bekçileri olarak açtığı yolda bütün gücümüzle izinden yürümeye devam edeceğiz. Ruhu şad olsun."dedi.
Namaz sonrasında vatandaşlara helva dağıtıldı.
Kaynak: AA