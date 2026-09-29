Merzifon’da muhtarlar toplantısı yapıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, protokol üyeleri ile mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Merzifon Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Vali Bakan, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Vali Bakan, burada yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaşlar ile devlet arasında köprü görevi üstlendiğini, yapılan ve planlanan hizmetleri değerlendirmek için muhtarlarla istişare halinde olduklarını belirtti.

Toplantıda muhtarlar, mahalle ve köylerinin ihtiyaçları hakkında Bakan'a bilgi verdi.

Toplantıya, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan ile kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri katıldı.