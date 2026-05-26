Meşaleler Yangın Sandırdı

26.05.2026 13:26
Antalya'da kız isteme merasiminde yakılan meşaleler, mahalleliyi yanlışlıkla yangın ihbarı yaptırdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kız isteme merasimi sırasında yakılan meşaleler mahalleli tarafından yangın sanılarak ihbar edildi.

Kökez Mahallesi'nde arkadaşlarının kız isteme merasimine katılan bir grup genç, ellerindeki meşalelerle sokakta yürüyüş yaptı.

Yakılan meşalelerin dumanlarını yangın sanan mahalle sakinleri, itfaiyeyi arayarak yangın ihbarında bulundu.

İhbar üzerine mahalleye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karşılarında ekip araçlarını gören gençler, ilk önce mahallede yangın çıktığını düşündü ancak daha sonra ekiplerin ellerindeki meşaleler nedeniyle geldiğini anladı.

Yaşanan olayı gazetecilere anlatan tır şoförü Batuhan Kutlu, arkadaşlarının kız isteme merasimi olduğunu, bunun için meşale alarak bu ana renk katmak istediklerini söyledi.

Gelin adayının evine doğru yürümeye başladıklarını anlatan Kutlu, şöyle devam etti:

"Eve yaklaştığımızda meşalelerimizi yaktık. Meşalelerin ateşinden ortalık duman olunca mahalle sakinleri itfaiyeye yangın ihbarında bulunmuş. İtfaiye ile jandarma geldi. Biz ilk önce mahallede yangın veya başka bir sıkıntı var zannettik. Vatandaşlık görevimizi yapalım diye yanlarına gittik ama onlar bizim ateşimizi söndürmeye gelmişler. Bunda rüzgarın da azizliği var, duman mahalleye çok yayıldı."

Yaşanan tüm karışıklığa rağmen kız isteme merasiminin mutlu sonla tamamlandığını dile getiren Kutlu, "Her şeye rağmen kızı almayı başardık." dedi.

Kaynak: AA

