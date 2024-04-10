Mescid-i Aksa'da 60 bin Müslümanla bayram namazı kılındı - Son Dakika
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Mescid-i Aksa'da 60 bin Müslümanla bayram namazı kılındı

Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Ramazan Bayramı namazı, yaklaşık 60 bin Müslümanın katılımıyla gerçekleşti. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya akın eden Müslümanlar, kısıtlamaların gölgesinde namazlarını kıldı ve dua etti. İsrail polisi, Mescid-i Aksa çevresine demir bariyerler yerleştirerek kimlik kontrolü yaparken, içeriye alınmayan Filistinliler ise çevrede namaz kıldı.

10.04.2024 19:26  Güncelleme: 19:28
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- Mescid-i Aksa'da bayram namazı 60 bin Müslümanla kılındı

KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yaklaşık 60 bin Müslümanla Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Müslümanlar, bayram namazı için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'ya akın etti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre yaklaşık 60 bin kişi bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Namazlarını kısıtlamaların gölgesinde eda eden Müslümanlar, tekbir getirerek dua etti.

Mescid-i Aksa çevresine demir bariyerler yerleştiren İsrail polisi, ibadet etmeye gelenleri kimlik kontrolünden geçirdi. İsrail güçlerinin içeriye almadığı Filistinliler ise Mescid-i Aksa çevresinde namaz kıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa'da 60 bin Müslümanla bayram namazı kılındı - Son Dakika

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