Mescid-i Aksa'da 60 bin Müslümanla bayram namazı kılındı

- Mescid-i Aksa'da bayram namazı 60 bin Müslümanla kılındı
KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yaklaşık 60 bin Müslümanla Ramazan Bayramı namazı kılındı.
Müslümanlar, bayram namazı için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'ya akın etti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre yaklaşık 60 bin kişi bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Namazlarını kısıtlamaların gölgesinde eda eden Müslümanlar, tekbir getirerek dua etti.
Mescid-i Aksa çevresine demir bariyerler yerleştiren İsrail polisi, ibadet etmeye gelenleri kimlik kontrolünden geçirdi. İsrail güçlerinin içeriye almadığı Filistinliler ise Mescid-i Aksa çevresinde namaz kıldı.
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Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da kalan vatandaşlar ve turistler, sıcak havaya rağmen Sultanahmet Meydanı ve çevresindeki tarihi noktaları ziyaret etti. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, fotoğraf ve video çekerek anılarını kaydetti. Ayrıca, Eminönü sahili ve Galata Köprüsü gibi noktalarda da bayram havası yaşandı. Kartal Aydos Ormanı'nda ise piknik yapılıp, doğal güzelliklerin tadı çıkarıldı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Nazım B'nin kullandığı otomobil, İkram Ş. idaresindeki araçla çarpıştıktan sonra ağaca çarparak alev aldı. Yangın itfaiye tarafından söndürülse de otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan sürücüler ve bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. İki liderin birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladığı belirtilirken, Özel'in Erdoğan'a, ""Diyalog kanalının açık olması fayda sağlar" dediği, Erdoğan'ın da CHP Genel Başkanı'nın geçirdiği operasyonları sorduğu, "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiği öğrenildi.
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