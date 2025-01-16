Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri "Aksa'dan vazgeçmeyeceğini" söyledi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri "Aksa'dan vazgeçmeyeceğini" söyledi Açıklaması

İsrail'in geçen ağustos ayında 6 ay süreyle Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma kararı verdiği Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, "Aksa'dan vazgeçmeyeceğini" söyledi.

16.01.2025 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in geçen ağustos ayında 6 ay süreyle Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma kararı verdiği Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, "Aksa'dan vazgeçmeyeceğini" söyledi.

Sabri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da 2 Ağustos'ta verdiği cuma hutbesinde Hamas lideri İsmail Heniyye için dua ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. İsrail daha sonra Sabri'ye 8 ay Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirerek serbest bıraktı.

Heniyye için dua ettiği cuma hutbesinin ardından Sabri aleyhinde İsrail medyası ve aşırılıkçı örgütler tarafından da kışkırtıcı kampanyalar yürütüldü.

Sabri AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'da 2 Ağustos'ta verdiği cuma hutbesinde İran'da ölen Hamas lideri Heniyye için dua ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını hatırlattı.

Bu adımı "Filistin direnişine destek ve işgale karşı bir provokasyon" olarak değerlendirdiklerini kaydeden Sabri, hiçbir gerekçe göstermeden İsrail'de kendisine karşı haksız bir karalama kampanyası yürütüldüğünü aktardı.

Sabri, "6 ay boyunca Mescid-i Aksa'ya girişim engellendi. Bu yasak bir ay sonra sona eriyor. 51 yıldır Mescid-i Aksa'da vaaz veriyorum, şüphesiz Mescid-i Aksa'dan uzak olmak acı verici bir durum." dedi.

İslam dünyasına Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkması ve bu konuda üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeleri çağrısı yapan Sabri, Aksa'dan asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Mescid-i Aksa'yı asla terk etmeyeceğini vurgulayan Sabri, Aksa'daki olayları günbegün takip ettiğini belirtti.

İsrail'in yayılmacı siyaseti

Filistin topraklarındaki gelişmelere ve İsrail'in buradaki yayılmacı girişimlerine ilişkin ise Sabri, "Bilindiği gibi İsrail yayılmacı ve kontrol ettiği topraklarla yetinmeyen bir politika izlemekte ve her gün Batı Şeria'da geniş alanları ele geçiriyor." diye konuştu.

İsrail'in ayrıca herhangi bir sınırının olmadığının bilindiğine dikkati çeken Sabri, "İsrail devleti sınırlarını açıklamadı. Neden peki? Çünkü plan, genişleyebileceği, uzanabileceği her alana yayılmak." ifadesini kullandı.

"Mescid-i Aksa tüm Müslümanlarındır"

9 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye dair Şeyh Sabri, "Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem çok olumlu geçti." dedi.

Sabri, sözlerine şöyle devam etti:

"(Erdoğan), Kudüs kenti ve Mescid-i Aksa'daki mevcut koşullar hakkında bilgi almak istiyordu. Aşırılık yanlısı Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri ve işgalcilerin Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesini engellemesi, Cumhurbaşkanı ile aramızda konuşulan konulardandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin davasına verdiği desteği takdir ediyoruz ve Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa için her zaman duyarlı olan Türk halkını selamlıyoruz."

Mescid-i Aksa İmam Hatibi, "İslam alemi de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir çünkü Mescid-i Aksa sadece Filistin halkının değil, dünyadaki tüm Müslümanların mabedidir. Allah, Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı ihmal eden herkesten hesap soracaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri 'Aksa'dan vazgeçmeyeceğini' söyledi Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 05:24:20. #1.12#
SON DAKİKA: Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri "Aksa'dan vazgeçmeyeceğini" söyledi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.