Mescid-i Aksa\'nın kapalı tutulması ve İsrail\'in çıkardığı idam yasası Diyarbakır\'da protesto edildi

Diyarbakır'da, Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulması ve İsrail'in Filistinli esirlere yönelik çıkardığı idam yasası protesto edildi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Diclekent Camisi önünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlar, Diclekent Bulvarı'ndan 15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Gruptakiler tekbir getirerek İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Medrese Alimleri Vakfı Başkanı Tayyip Elçi, İsrail'in Gazze'nin yanı sıra İran ve Lübnan'a da saldırdığına işaret ederek çocukların da aralarında olduğu binlerce kişiyi katlettiğini söyledi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılınmasına engel olduğunu ve Filistinli esirlere yönelik idam yasası çıkardığını belirten Elçi, şöyle konuştu:

"Bizler Selahaddin-i Eyyubi'nin torunları olarak, Diyarbakır meydanından bütün bu yaşananları şiddetle lanetleyerek haykırmak istiyoruz. İnsanlığını yitirmemiş dünyadaki vicdan sahibi kimseleri bu idam kararlarını iptal etmek ve Mescid-i Aksa'yı ibadete yeniden açmak için elinden gelen her türlü çabayı sonuna kadar sarf etmeye davet ediyoruz."

Elçi, İsrail'in ürünlerinin boykot edilmesini ve Filistinlilere her türlü desteğin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Açıklamanın ardından İl Müftü Yardımcısı Selahattin Yılmaz dua etti.

Protestoya, Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir de katıldı.

Gruptakiler duanın ardından dağıldı.