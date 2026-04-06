Mescid-i Aksa\'nın kapalı tutulması ve İsrail\'in çıkardığı idam yasası Diyarbakır\'da protesto edildi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

06.04.2026 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da, Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulması ve İsrail'in Filistinli esirlere yönelik çıkardığı idam yasası protesto edildi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Diclekent Camisi önünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlar, Diclekent Bulvarı'ndan 15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Gruptakiler tekbir getirerek İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Medrese Alimleri Vakfı Başkanı Tayyip Elçi, İsrail'in Gazze'nin yanı sıra İran ve Lübnan'a da saldırdığına işaret ederek çocukların da aralarında olduğu binlerce kişiyi katlettiğini söyledi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılınmasına engel olduğunu ve Filistinli esirlere yönelik idam yasası çıkardığını belirten Elçi, şöyle konuştu:

"Bizler Selahaddin-i Eyyubi'nin torunları olarak, Diyarbakır meydanından bütün bu yaşananları şiddetle lanetleyerek haykırmak istiyoruz. İnsanlığını yitirmemiş dünyadaki vicdan sahibi kimseleri bu idam kararlarını iptal etmek ve Mescid-i Aksa'yı ibadete yeniden açmak için elinden gelen her türlü çabayı sonuna kadar sarf etmeye davet ediyoruz."

Elçi, İsrail'in ürünlerinin boykot edilmesini ve Filistinlilere her türlü desteğin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Açıklamanın ardından İl Müftü Yardımcısı Selahattin Yılmaz dua etti.

Protestoya, Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir de katıldı.

Gruptakiler duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diyarbakır, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 00:08:04. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.