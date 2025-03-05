Mescid-i Aksa'ya İsrail Baskını - Son Dakika
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Mescid-i Aksa'ya İsrail Baskını

İsrailliler, polis korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek ibadet ettiler.

05.03.2025 02:16
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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisinin koruması eşliğinde baskın düzenledi.

İsrail, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı hedef almaya devam ediyor.

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden 160 İsraillinin, polis koruması eşliğinde Aksa'ya baskın düzenlediği belirtilerek, Aksa'ya giren İsraillilerin burada dua ederek dini ritüeller yaptığı kaydedildi.

İsraillilerin, Ağustos 2024'ten bu yana Aksa'da günlük ve toplu ritüeller icra ettikleri bildirilen açıklamada, İsrail'in baskınlar sırasında namaz kılan Müslümanların ve Aksa'daki muhafızların bölgede bulunmasını engellediği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişini engellediği, iftar yemeklerine el koyduğu ve bazı gençleri durdurarak kimlik kontrolü yaptığı aktarıldı.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesi'nden yapılan açıklamada, 80 binden fazla kişinin Mescid-i Aksa'da yatsı ve teravih namazlarını eda ettiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle bu sayının büyük bir kısmını Kudüs ve 1948 Filistin topraklarından gelen Müslümanların oluşturduğu kaydedildi.

İsrail, ramazan ayı boyunca işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde ve Mescid-i Aksa'da "güvenlik kısıtlamaları" uygulayacağını açıklamıştı.

Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrailliler, 2003'ten bu yana idarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabet Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi ise Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüeller icra etmeleri sıkça kameralara yansıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa'ya İsrail Baskını - Son Dakika

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