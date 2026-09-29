Mescid-i Aksa'ya Sukot'un dördüncü günü 966 İsrailli baskın düzenledi, ritüel yaptı

Mescid-i Aksa'ya Sukot'un dördüncü günü 966 İsrailli baskın düzenledi, ritüel yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kudüs İslami Vakıflar İdaresine göre, Filistin topraklarını gasbeden 966 İsrailli Sukot'un dördüncü gününde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskın sırasında avluda, özellikle doğu kesiminde ilahiler söylenip dans edildiği ve dini ritüeller gerçekleştirildiği aktarıldı.
Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 1000 İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, caminin avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin topraklarını gasbeden 966 İsrailli, Sukot (Çardaklar) Bayramı'nın dördüncü gününde sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya girdi.
Baskınlar sırasında, özellikle Aksa'nın doğu kesiminde ayin yapan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ilahiler söyleyerek dans ettikleri aktarıldı.
İsrailli aşırı sağcı grupların paylaştığı görüntülerde de baskın yapan grubun Mescid-i Aksa avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdiği, yere kapanarak dua ettiği görüldü.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamalarına göre, 27 Eylül'de 1500'den fazla, dün ise aralarında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de bulunduğu 1700'ü aşkın İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Yahudi bayramları 12-13 Eylül'deki İbrani yeni yılıyla başladı. Bayram döneminin, 21 Eylül'deki Yom Kippur (Kefaret Günü) ve 26 Eylül-2 Ekim tarihlerindeki Sukot Bayramı ile 3 Ekim'deki Simhat Tora (Tevrat'ın Hatmi) Bayramıyla devam etmesi bekleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?