Mescid-i Aksa'ya Sukot'un dördüncü günü 966 İsrailli baskın düzenledi, ritüel yaptı - Son Dakika
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Mescid-i Aksa'ya Sukot'un dördüncü günü 966 İsrailli baskın düzenledi, ritüel yaptı

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Kudüs İslami Vakıflar İdaresine göre, Filistin topraklarını gasbeden 966 İsrailli Sukot'un dördüncü gününde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskın sırasında avluda, özellikle doğu kesiminde ilahiler söylenip dans edildiği ve dini ritüeller gerçekleştirildiği aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 1000 İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, caminin avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin topraklarını gasbeden 966 İsrailli, Sukot (Çardaklar) Bayramı'nın dördüncü gününde sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya girdi.

Baskınlar sırasında, özellikle Aksa'nın doğu kesiminde ayin yapan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ilahiler söyleyerek dans ettikleri aktarıldı.

İsrailli aşırı sağcı grupların paylaştığı görüntülerde de baskın yapan grubun Mescid-i Aksa avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdiği, yere kapanarak dua ettiği görüldü.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamalarına göre, 27 Eylül'de 1500'den fazla, dün ise aralarında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de bulunduğu 1700'ü aşkın İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yahudi bayramları 12-13 Eylül'deki İbrani yeni yılıyla başladı. Bayram döneminin, 21 Eylül'deki Yom Kippur (Kefaret Günü) ve 26 Eylül-2 Ekim tarihlerindeki Sukot Bayramı ile 3 Ekim'deki Simhat Tora (Tevrat'ın Hatmi) Bayramıyla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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