Mescid-i Aksa'ya Yönelik Tehditler Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mescid-i Aksa'ya Yönelik Tehditler Devam Ediyor

Kudüs'teki İslami Vakıflar, Din İşleri ve Kutsal Mekanlar Meclisi, Mescid-i Aksa'ya karşı işlenen kundaklama suçunun günümüzde farklı şekillerde hala devam ettiğini belirtti. Caminin büyük bir bölümünün zarar gördüğü yangında, tarihi ve sanatsal eserlerin yok olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'yı 55 yıl önce kundaklayan zihniyetin hala devam ettiğine işaret edildi.

21.08.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kudüs'teki İslami Vakıflar, Din İşleri ve Kutsal Mekanlar Meclisi, 55 yıl önce Mescid-i Aksa'ya karşı işlenen kundaklama suçunun günümüzde farklı şekillerde hala devam ettiğini belirtti.

Kudüs'teki dini mercilerden İslami Vakıflar, Din İşleri ve Kutsal Mekanlar Meclisi, Mescid-i Aksa'nın yakılmasının 55. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yangın, nefret alevlerini körükleyen hain Siyonist eller tarafından planlandı ve gerçekleştirildi. Olay, Avustralya vatandaşı Michael Rohan adlı aşırılık yanlısı tarafından gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Caminin büyük bir bölümünün zarar gördüğü yangında, "Kudüs Fatih'i" Selahaddin Eyyubi'nin tarihi minberi de dahil İslam medeniyetine ait çok sayıda kıymetli tarihi ve sanatsal eserin yok olduğu hatırlatıldı.

Mescid-i Aksa'yı 55 yıl önce kundaklayan zihniyetin hala devam ettiğine işaret edilen açıklamada, "Bu menfur suç günümüzde farklı şekillerde, mübarek Mescid-i Aksa'nın mesajına ve kimliğine zarar verme hedefiyle tehlikeli boyutlarda devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Nefret dolu aşırılıkçı sistemin ve sponsorlarının açık desteğiyle Mescid-i Aksa'nın çevresindeki ve surlarının altındaki kazılar ile şüpheli Yahudileştirme projelerinin 55 yıl önceki yangından daha az tehlikeli olmadığı" vurgulandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçekleştirdiği saldırılara işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük saldırılar gerçekleştiren, yıkım ve kundakçılık çağrısı yapan aşırılık yanlılarını kınıyoruz.

Mübarek Mescid-i Aksa'nın avlularında aleni bir şekilde Talmud ayini yaparak, ilahi söyleyip ve dans ederek Müslümanlara karşı provakatif yaklaşımlar sergilemeye devam ediyorlar."

Mescid-i Aksa ve çevresini cebir ve kibir mantığıyla Yahudileştirmeye ve dini, tarihi ve hukuki gerçekliğini değiştirmeye yönelik tüm girişimlere rağmen, 144 dönümlük alanıyla ne bölünmeyi, ne ortaklığı kabul edecek ve yalnızca Müslümanlara ait bir camii olarak kalacaktır."

Filistinliler, İsrail'in Mescid-i Aksa da dahil olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs şehrini Yahudileştirmek, Arap ve İslam kimliğini ortadan kaldırmak için yoğun bir şekilde çalıştığını belirtiyor.

İsrail'in Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal etmesi ve 1981'de de uluslararası hukuku hiçe sayarak burayı ilhak etmesine karşı direnen Filistinliler, kurmayı hedefledikleri bağımsız devletin başkenti olarak Doğu Kudüs'e bağlılıklarını koruyor.

Mescid-i Aksa, 21 Ağustos 1969'da Avustralya asıllı fanatik Denis Michael Rohan tarafından kundaklanarak yakılmıştı.

Aksa'nın güney kesimindeki "Kıble Mescidi" olarak bilinen doğu bölgesinde başlayan yangında, aralarında "Selahaddin el-Eyyübi'nin Minberi" olarak bilinen tarihi eser de olmak üzere tüm eserler yanıp kül olmuştu.

Kaynak: AA

Dünya, Kudüs, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa'ya Yönelik Tehditler Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:58 ’’Artık istemiyorum’’ dedi Jose Mourinho’dan takıma ayar ''Artık istemiyorum'' dedi! Jose Mourinho'dan takıma ayar
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
22:33 Galatasaray’dan kabus gibi başlangıç Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
21:57 Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar’a kapıyı gösterdi Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi
21:34 ’’Ayakkabı dağıtımı’’ ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi’nden yanıt ''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
21:19 Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
20:37 Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:23:28. #1.13#
SON DAKİKA: Mescid-i Aksa'ya Yönelik Tehditler Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement