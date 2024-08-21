Mescid-i Aksa'ya Yönelik Tehditler Devam Ediyor

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Kudüs'teki İslami Vakıflar, Din İşleri ve Kutsal Mekanlar Meclisi, 55 yıl önce Mescid-i Aksa'ya karşı işlenen kundaklama suçunun günümüzde farklı şekillerde hala devam ettiğini belirtti.

Kudüs'teki dini mercilerden İslami Vakıflar, Din İşleri ve Kutsal Mekanlar Meclisi, Mescid-i Aksa'nın yakılmasının 55. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yangın, nefret alevlerini körükleyen hain Siyonist eller tarafından planlandı ve gerçekleştirildi. Olay, Avustralya vatandaşı Michael Rohan adlı aşırılık yanlısı tarafından gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Caminin büyük bir bölümünün zarar gördüğü yangında, "Kudüs Fatih'i" Selahaddin Eyyubi'nin tarihi minberi de dahil İslam medeniyetine ait çok sayıda kıymetli tarihi ve sanatsal eserin yok olduğu hatırlatıldı.

Mescid-i Aksa'yı 55 yıl önce kundaklayan zihniyetin hala devam ettiğine işaret edilen açıklamada, "Bu menfur suç günümüzde farklı şekillerde, mübarek Mescid-i Aksa'nın mesajına ve kimliğine zarar verme hedefiyle tehlikeli boyutlarda devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Nefret dolu aşırılıkçı sistemin ve sponsorlarının açık desteğiyle Mescid-i Aksa'nın çevresindeki ve surlarının altındaki kazılar ile şüpheli Yahudileştirme projelerinin 55 yıl önceki yangından daha az tehlikeli olmadığı" vurgulandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçekleştirdiği saldırılara işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük saldırılar gerçekleştiren, yıkım ve kundakçılık çağrısı yapan aşırılık yanlılarını kınıyoruz.

Mübarek Mescid-i Aksa'nın avlularında aleni bir şekilde Talmud ayini yaparak, ilahi söyleyip ve dans ederek Müslümanlara karşı provakatif yaklaşımlar sergilemeye devam ediyorlar."

Mescid-i Aksa ve çevresini cebir ve kibir mantığıyla Yahudileştirmeye ve dini, tarihi ve hukuki gerçekliğini değiştirmeye yönelik tüm girişimlere rağmen, 144 dönümlük alanıyla ne bölünmeyi, ne ortaklığı kabul edecek ve yalnızca Müslümanlara ait bir camii olarak kalacaktır."

Filistinliler, İsrail'in Mescid-i Aksa da dahil olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs şehrini Yahudileştirmek, Arap ve İslam kimliğini ortadan kaldırmak için yoğun bir şekilde çalıştığını belirtiyor.

İsrail'in Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal etmesi ve 1981'de de uluslararası hukuku hiçe sayarak burayı ilhak etmesine karşı direnen Filistinliler, kurmayı hedefledikleri bağımsız devletin başkenti olarak Doğu Kudüs'e bağlılıklarını koruyor.

Mescid-i Aksa, 21 Ağustos 1969'da Avustralya asıllı fanatik Denis Michael Rohan tarafından kundaklanarak yakılmıştı.

Aksa'nın güney kesimindeki "Kıble Mescidi" olarak bilinen doğu bölgesinde başlayan yangında, aralarında "Selahaddin el-Eyyübi'nin Minberi" olarak bilinen tarihi eser de olmak üzere tüm eserler yanıp kül olmuştu.