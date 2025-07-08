Meshell Ndegeocello İstanbul'da Caz Konseri Verdi - Son Dakika
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Meshell Ndegeocello İstanbul'da Caz Konseri Verdi

08.07.2025 23:56
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Grammy ödüllü sanatçı Meshell Ndegeocello, 32. İstanbul Caz Festivali'nde konser verdi.

ABD'li müzisyen Meshell Ndegeocello, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen "32. İstanbul Caz Festivali" kapsamında konser verdi.

Swissotel The Bosphorus Sultan Park'ta müzikseverlerle buluşan sanatçıya, davul ve vokalde Abraham Rounds, gitarda Chris Bruse, orgda Jake Sherman ile vokalde Justin Hicks eşlik etti.

Konserde seyircileri selamlayan Meshell Ndegeocello, "Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz." diye sözlerine başlayarak, "Burada olmak harika. James Baldwin, 'The Fire Next Time' kitabının çoğunu burada yazdı. Bu yüzden bu gece burada olmak gerçekten özel. Bizi görmeye gelmenizi takdir ediyorum." dedi.

Grammy ödüllü caz sanatçısı Meshell Ndegeocello'nun konserine seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

Meshell Ndegeocello hakkında

Grammy ödüllü Meshell Ndegeocello, James Baldwin'in "The Fire Next Time" eserinden ilhamla 2016'dan bu yana üzerinde çalıştığı "No More Water: The Gospel of James Baldwin" albümünü yazarın 100. yaş gününde çıkardı.

Deneysel caz denemelerinin de bir ürünü olan albümle sanatçı, "En İyi Alternatif Caz Albümü" dalında Grammy ödülünü kazandı.

Grunge, hip-hop, R&B, neo soul gibi türlerin popüler olduğu 1990'ların ortasında Meshell Ndegeocello, "Plantation Lullabies" albümüyle ün kazandı.

Ndegeocell, ilk albümle gelen dört Grammy adaylığıyla soul, R&B ve pop başlıklarının başarısının altını doldurdu.

Festival 17 Temmuz'a kadar devam edecek

32. İstanbul Caz Festivali'nde Brezilyalı sanatçı Roge da Esma Sultan Yalısı'nda 9 Temmuz'da festival sahnesine konuk olacak.

Caz vokalisti Meltem Ege, Amerikalı trompetçi Matt Von Roderick ile 10 Temmuz'da Hilton İstanbul Bosphorus'ta aynı sahneyi paylaşacak.

Kerem Görsev Quintet, 11 Temmuz'da Hilton İstanbul Bosphorus'ta performans sergileyecek. Festival kapsamında 13 Temmuz'da Kabataş'tan hareket edecek Caz Vapuru, dinleyicilere İstanbul Boğazı eşliğinde konser keyfi yaşatacak.

"Gece Gezmesi" konserlerinde ise 16-17 Temmuz'da Kadıköy Sineması ve Moda Sahnesi'nde genç yetenekler ve bağımsız sesler sahne alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meshell Ndegeocello İstanbul'da Caz Konseri Verdi - Son Dakika

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