MESKİ, donma riskine karşı sayaç ve boruların yalıtılmasını önerdi - Son Dakika
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MESKİ, donma riskine karşı sayaç ve boruların yalıtılmasını önerdi

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MESKİ, donma riskine karşı sayaç ve boruların yalıtılmasını önerdi
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MESKİ, sıcaklıklar sıfırın altına düştüğünde yaylalık bölgelerde sayaç ve açıkta borularda donma riskine karşı vatandaşları uyardı. Kurum, sayaç ve boruların yalıtım malzemeleriyle sarılmasını, donan tesisata ateş veya sıcak suyla müdahale edilmemesini önerdi.

(MERSİN) - MESKİ Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü bölgelerde su sayaçları ve açıkta bulunan su borularında meydana gelebilecek donma, kırılma ve patlama riskine karşı alınması gereken önlemlere ilişkin bilgi verdi. Özellikle yaylalık bölgelerde yaşayan vatandaşların su sayacı ve borularını soğuk hava koşullarına karşı korumaları istendi.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında yaşanabilecek sayaç ve su borusu donmalarına karşı gerekli önlemlerin alınması amacıyla vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü yüksek kesimlerde, özellikle açıkta bulunan sayaç ve boruların donma riski artarken, alınacak basit önlemlerle oluşabilecek arızaların önüne geçilebiliyor.

ALINACAK TEDBİRLER SIRALANDI

MESKİ Genel Müdürlüğü, su sayaçları ve açıkta bulunan boruların bez, boru kılıfı veya cam yünü gibi uygun malzemelerle sarılarak korunmasını öneriyor. Sayaçların bulunduğu alanların demir, ahşap veya beton malzemelerle hazırlanmış koruyucu muhafazalarla kapatılması, soğuk havanın doğrudan sayaç ve tesisata ulaşmasını engelliyor. Vana koruyucu ceketlerinin kullanılması da donma riskine karşı alınabilecek önlemler arasında yer alıyor. Donan sayaç ve borulara ateşle veya sıcak su dökülerek müdahale edilmemesi gerekiyor. Ani sıcaklık değişimleri, sayaç ve borularda kırılma veya patlamalara neden olarak su kayıplarına ve daha büyük arızalara yol açabiliyor. Bu nedenle donan sayaçların çözülmesi için uygun ve kontrollü yöntemlerin kullanılması önem taşıyor. Vatandaşlar, su sayaçları ve tesisatlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda ALO 185 TEKSİN Çağrı Merkezi üzerinden MESKİ'ye ulaşarak destek alabiliyor.

"SU KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİNİ AMAÇLIYORUZ"

MESKİ Merkez Saha Şube Müdürü Ahmet Can Kalecik, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü dönemlerde açıkta bulunan su sayaçları ve boruların donma riskine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımızın sayaçlarını ve açıkta bulunan borularını uygun yalıtım malzemeleriyle korumalarını, sayaçların bulunduğu alanları soğuğa karşı uygun şekilde kapatmalarını öneriyoruz. Alınacak basit önlemlerle donma kaynaklı arızaların ve su kayıplarının önüne geçilmesini amaçlıyoruz. MESKİ olarak vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmeye devam ediyor ve tesisatlarının soğuk hava koşullarına karşı korunmasının önemini vurguluyoruz" diye konuştu.

MESKİ, soğuk hava koşullarında meydana gelebilecek sayaç arızalarına hızlı müdahale ederek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA
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